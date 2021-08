Talibanii l-au ucis pe purtătorul de cuvânt al guvernului când era la rugăciune Talibanii au cucerit vineri prima capitala provinciala afgana si l-au asasinat pe principalul purtator de cuvant al guvernului de la Kabul, dand doua lovituri importante administratiei sprijinite de Occident. Potrivit Reuters, un purtator de cuvant al politiei din provincia Nimroz a declarat ca Zaranj, capitala provinciala, a cazut in mainile islamistilor din cauza lipsei intaririlor de la guvern. Insurgentii au cucerit zeci de districte si puncte de trecere a frontierei in ultimele luni si au pus presiune asupra mai multor capitale provinciale, printre care Herat in vest si Kandahar in sud, in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

