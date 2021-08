Probabil viitor președinte al Afganistanului (dupa cum au declarat surse pentru CNN, citate de News18 ), mullahul taliban Abdul Ghani Baradar liderul de facto al grupului insurgenților și face parte din echipa de negocieri pe care grupul o are la Doha. Baradar, despre care se spune ca a fost unul dintre locotenenții de incredere ai fondatorului taliban Mullah Omar, a fost capturat in 2010 de forțele de securitate din orașul Karachi din sudul Pakistanului și eliberat in 2018. Originile Baradar a crescut in Kandahar – locul de naștere al mișcarii talibane. La fel ca majoritatea afganilor, viața…