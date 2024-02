In urma destramarii Rusiei sovietice, SUA au devenit singura superputere, modeland sistemul mondial in funcție de interesele sale. America și-a stabilit hegemonia in intreaga lume și niciun stat nu a putut indrazni sa o atace. Cu toate acestea, China a sfidat-o prin dominație economica, luptand mai degraba prin bani decat prin forțe militare sau geografie. […] The post Batalia pentru dominația globala: dinamica puterii dintre doua superputeri first appeared on Ziarul National .