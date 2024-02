De ziua femeii, Trump se întâlnește cu… Orban Saptamana viitoare, Donald Trump planuiește sa il intalneasca pe Viktor Orban, premierul Ungariei, la complexul sau Mar-a-Lago din Florida, Statele Unite. Aceasta intalnire, programata pentru 8 martie, aduce impreuna doi lideri cunoscuți pentru politicile lor populiste. Informația vine de la o sursa care a dorit sa ramana anonima. Ambasada Ungariei la Washington, echipa lui Trump și Departamentul de Stat al SUA nu au oferit comentarii. Orban, impreuna cu partidul sau Fidesz, și-a consolidat puterea in Ungaria, preluand controlul asupra instanțelor și mass-media. El a caștigat repetat alegerile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cinematografele din 20 de orașe rusești vor transmite gratuit, astazi, discursul anual al președintelui Vladimir Putin catre Adunarea Federala. Aceasta decizie inedita face parte din eforturile Kremlinului de a difuza “viziunea” liderului rus privind dezvoltarea Rusiei in urmatorii șase ani catre un…

- Rabinul-șef al Ucrainei, Moshe Reuven Azman, a subliniat importanța educației in lupta impotriva inamicilor poporului evreu, intr-un interviu acordat pentru The Jerusalem Post. Discuția a avut loc in cadrul Conferinței Fundației Yael despre imbunatațirea educației evreiești, unde Azman a vorbit despre…

- Ministrul Afacerilor Externe al Romaniei, Luminița Odobescu, a exprimat, cu fermitate și tristețe, condamnarea in legatura cu moartea opozantului rus Alexei Navalnii, declarand ca „Despre moartea lui Alexei Navalnii nu exista nicio indoiala ca regimul Putin este responsabil. Va ramane un simbol al luptei…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca Putin a fost de acord cu interviul lui Carlson deoarece abordarea fostului prezentator Fox News difera de raportarea "unilaterala" a conflictului din Ucraina de catre multe institutii de presa occidentale."Cand vine vorba de tarile din…

- Presedintele rus Vladimir Putin va face o vizita oficiala in Turcia pe 12 februarie, țara membra NATO, unde se va intalni cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, a anuntat miercuri un oficial turc, citat de Reuters.Calatoria marcheaza prima vizita a lui Putin intr-o tara NATO de cand Rusia a invadat…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a emis anul trecut 1.014 hotarari, cu 13% mai putine fata de 2022, in timp ce 68.450 de dosare erau in asteptare, fata de cele 74.650 de la sfarsitul anului 2022, a declarat presedinta CEDO, Siofra O’Leary, potrivit agentiei EFE, preluata de Agerpres. Vorbind…

- In martie 2023, in timpul vizitei lui Xi Jinping la Moscova, Vladimir Putin i-a spus șefului Chinei ca Rusia intenționeaza sa lupte in Ucraina timp de cel puțin cinci ani, scrie publicația japoneza Nikkei, citand propriile surse, preluata de Meduza.Potrivit publicației nipone, cel mai mare ziar financiar…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, explica modul in care razboiul din Ucraina a dus la o reinnoire profunda a organizației. O mai buna exploatare a sinergiilor, atat militare, cat și industriale, trebuie sa contribuie la imperativul succesului Ucrainei impotriva Rusiei, afirma Geoana…