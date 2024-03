Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 745. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a anunțat ca țara sa este pregatita sa gazduiasca un summit cu participarea Rusiei, menit sa puna capat razboiului din Ucraina. Insa omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, iși mențin

- Razboi in Ucraina, ziua 745. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a anunțat ca țara sa este pregatita sa gazduiasca un summit cu participarea Rusiei, menit sa puna capat razboiului din Ucraina. Insa omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, iși mențin

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vorbit, intr-un interviu pentru televiziunea americana Fox News, despre obiectivele Ucrainei in razboiul cu Rusia. „Sa ne aparam este obiectivul numarul unu”, spune acesta, care menționeaza cei 200.000 de soldați ruși masați pe frontul de est. Zelenski spune…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sambata, la Conferința de Securitate de la Munchen, ca țara sa inca poate invinge Rusia in razboi și a subliniat ca „daca nu acționam acum, Putin va reuși sa faca urmatorii ani catastrofali - catastrofali și pentru alte națiuni”, relateaza The Guardian.Vorbind…

- Presedintele rus Vladimir Putin va face o vizita oficiala in Turcia pe 12 februarie, țara membra NATO, unde se va intalni cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, a anuntat miercuri un oficial turc, citat de Reuters.Calatoria marcheaza prima vizita a lui Putin intr-o tara NATO de cand Rusia a invadat…

- Volodimir Zelenski a publicat, duminica, declaratia de avere pe 2021 si 2022, care arata ca veniturile liderului de la Kiev au scazut, relateaza The Kyiv Independent.Potrivit datelor de pe site-ul presedintiei ucrainene, fluxul de bani al familiei liderului a scazut in 2022, comparativ cu 2021, cu 1,8…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a lansat – in discursul rostit la Forumul economic mondial de la Davos – un apel catre Ocident, cerandu-i sa dea dovada de unitate in fața lui Vladimir Putin și sa intensifice ajutorul pentru Ucraina in lupta sa contra armatei invadatoare a Rusiei. „De fapt,…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat, joi, in cadrul primei sale conferințe de presa importanta de la inceputul razboiului din februarie 2022, ca obiectivele Moscovei in Ucraina raman neschimbate și ca nu va exista pace pana cand acestea nu vor fi atinse.