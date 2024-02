Hulubul “arestat” în India a fost eliberat după opt luni In orașul indian Mumbai, poliția a reținut un porumbel suspectat ca ar fi spionat pentru China. Pasarea a fost ținuta intr-o clinica veterinara timp de opt luni. Cind forțele de ordine au fost convinse ca nu reprezinta un pericol pentru stat, pasarea a fost eliberata. Porumbelul a atras atenția pentru ca avea doua inele la picior și caractere asemanatoare cu cele chinezești pe penele de sub Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Porumbelul a fost gasit in luna mai a anului trecut in portul din Chembur, o suburbie din Mumbai, India, avand la picioare doua inele, unul de cupru și altul de aluminiu, avand inscripționate caractere ce pareau chinezești, potrivit poliției locale, informeaza Indian Times.

