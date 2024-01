Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul de datini și obiceiuri de iarna ,,Din strabuni, din oameni buni”, organizat in municipiul Botoșani, pazit de jandarmi Duminica, 17 decembrie, jandarmii botoșaneni, impreuna cu efective de poliție, pompieri și poliție locala, vor adopta masurile necesare in vederea desfașurarii in condiții…

- ✅Primaria și Consiliul Local al Comunei Ceanu Mare, in parteneriat cu Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj, Școala Gimnaziala Ceanu Mare și Parohia Ortodoxa Ceanu Mare au deosebita placere de a va invita la un concert EXTRAORDINAR dedicat Sarbatorii Nașterii Domnului.…

- Consiliul Județean Maramureș, prin Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Liviu Borlan” Maramureș, va participa la cea de-a XIX ediție a Conferinței anuale a Asociației de Științe Etnologice din Romania (ASER), care se va desfașura la Primaria Bistrița și la Palatul…

- Targul de Carte Gaudeamus Radio Romania - editia 30 va avea loc in perioada 22-26 noiembrie, in Pavilionul Central Romexpo. Aproape 200 de participanti care vor oferi publicului o gama extrem de variata de produse editoriale, pe diferite suporturi, adecvate tuturor varstelor si domeniilor de interes,…

- Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Satu Mare, Primaria și Consiliul Local Medieșu Aurit, cu sprijinul Consiliului Judetean Satu Mare, in parteneriat cu Asociația Naționala de Folclor din Romania și Uniunea Mondiala de Folclor (I.G.F.), organizeaza in perioada 25-26…

- Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare, in parteneriat cu Inspectorarul Școlar Județean Satu Mare, Primaria și Consiliul Local Odoreu, Gradinița „Floare de Lotus” Odoreu, a organizat duminica 29 octombrie 2023, la…

- Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud, Centrul Judetean pentru Cultura Bistrita-Nasaud, prin Serviciul Ansamblul Profesionist "Dor Romanesc" Bistrita va invita la Festivalul-Concurs National de Interpretare a Romantei "Dorurile mele" editia I-a. BISTRITA, 2 - 3 noi ...

- Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud, Centrul Judetean pentru Cultura Bistrita-Nasaud, Primaria Municipiului Bistrita, Centrul Cultural Municipal "George Cosbuc" Bistrita va invita la expozitia de pictura a Simpozionului International "Scoala de la Bistrita", editia a IX-a, 2023. Expun: ADINA MOCANU /…