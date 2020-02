Stiri pe aceeasi tema

- Cathay Pacific Airways, o companie aeriana asiatica cu sediul in Hong Kong, le-a cerut miercuri angajaților sa iși ia trei saptamani de concediu fara plata pentru a ajuta firma sa treaca prin epidemia de coronavirus, scrie AP, citat de nypost. Augustus Tang, CEO-ul companiei aeriene, le-a explicat printr-un…

- In 2002, cand a aparut virusul SARS (Sindromul Acut Respirator Sever) in China, fabricile din aceasta țara produceau in principal produse la prețuri reduse, precum tricouri și incalțaminte, pe care le vindeau in lumea intreaga. 17 ani mai tarziu, un alt virus letal s-a raspandit rapid, insa China…

- Trei dintre cele mai mari companii aeriene americane - Delta, Americana și United - au anulat mai multe zboruri intre Statele Unite și China din cauza ingrijorarilor legate de raspandirea coronavirusului.

- In lumea din ce in ce mai interconectata in care traim, unde schimbul de informații online a devenit ceva la ordinea zilei, este viața personala moarta? Un raport Kaspersky a descoperit recent ca peste jumatate dintre utilizatorii de Internet (56%) considera ca deplina confidențialitate in lumea digitala…

- In urma cu 95 de ani, un jurnalist american si sotia sa de origine britanica au intreprins o extraordinara calatorie care si astazi, in epoca GPS urilor si a radarelor maritime performante, ar fi foarte dificil de facut. Aventurierul si jurnalistul american Negley Farson si sotia sa Eve Enid Evelyn…

- Organizația non-profit GO Topeka a derulat un program pilot prin care va plati pana la 15.000 de dolari persoanelor care sunt dispuse sa se mute in orașul Topeka din Kansas, SUA, și sa lucreze in oraș pe o perioada minima de un an, scrie CNN. Oamenii care se vor inscrie in programul derulat de Go Topeka,…

- Peste 60 de persoane au fost legitimate și verificate in cadrul unor acțiuni preventive desfașurate miercuri, de polițiști, jandarmi și reprezentanți ai DGASPC, in comuna Teaca. In urma controalelor, a fost depistata o adolescenta data disparuta și cautata la nivel național, dar au fost aplicate și…