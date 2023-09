Suedia: Ratele imobiliare vor crește ducând la noi prăbuşiri ale preţurilor Potrivit unui sondaj realizat de cea mai mare banca din Suedia, perspectivele pentru piata imobiliara rezidentiala au ramas pozitive pentru patru luni la rand, dar, cu toate acestea, ratele care sunt deja setate sa creasca din nou risca sa stearga optimismul, iar analistii imobiliari prognozeaza deja noi prabusiri ale preturilor, scrie Bloomberg, potrivit businessmagazin.ro. Semne […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Preturile europene la gazele naturale au crescut semnificativ, deoarece lucratorii de la doua instalatii cheie ale Chevron Corp. din Australia au inceput vineri greve partiale, dupa ce o serie de negocieri au esuat, raporteaza Bloomberg.

- Ungaria se confrunta in mod neasteptat cu o recesiune, inregistrand cea mai lunga contractie economica din ultimii 28 de ani, in timp ce razboiul din Ucraina a continuat sa submineze cresterea economica in toata Europa de Est, scrie Bloomberg.

- Prețul griului și al porumbului pe piețele mondiale a crescut brusc dupa ce un bombardament cu drone a avariat o instalație portuara din regiunea Odesa. Despre aceasta relateaza RBC-Ucraina cu referire la Bloomberg. Contractele futures la griu de la Chicago au urcat cu 4,9%, la 6,84 dolari pe bușel.…

- Draftul OUG privind masurile fiscale ale guvernului Ciolacu a ajuns in mediul public! Acesta aduce modificari substanțiale in privința impozitarii, care sperie mediul de afaceri, atat marii antreprenori cat și micii intreprinzatori! Conform documentului, unii romani ar putea plati un impozit mai mare…

- Cea Mai Recenta Emisiune Fidelis A Atras 2.4 Mld. RONIn perioada 17-28 iulie, cea mai recenta emisiune de titluri de stat Fidelis, prin care statul roman apeleaza la populație pentru a acoperi deficitul bugetar, a adunat 758 mil. RON si 329 mil. EUR de la micii investitori. Cumulat, subscrierile…

- Pretul locuintelor din Polonia este asteptat sa isi revina dupa ce Guvernul de la Varsovia a inceput sa ofere credite ipotecare subventionate pentru a contracara cresterea costurilor de finantare, transmite Bloomberg, conform Agerpres.Atal SA, al doilea mare dezvoltator imobiliar din Polonia, se…

- Bucureștiul are unele dintre cele mai accesibile locuințe din UE. Unui bucureștean ii ia in medie zece ani sa cumpere o locuința, in timp ce pentru un parizian efortul de a achiziționa o proprietate este aproape dublu. „Micul Paris” este, așadar, una dintre cele mai accesibile capitale europene daca…

- Cele 27 de state membre UE incearca sa ajunga la o pozitie comuna cu privire la reformele preconizate pentru organizarea pietei energiei electrice a UE, insa o serie de tari importante precum Germania si Franta nu reusesc sa cada de acord asupra unor elemente precum regulile care ar urma sa se aplice…