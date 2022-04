Suedia, a treia noapte de revolte (VIDEO) In Suedia a avut loc o a treia noapte de revolte in urma protestelor impotriva unui partid politic care a ars o copie a Coranului și care planuia sa faca acest lucru din nou. Violențele au izbucnit in orașul Malmo, sambata seara tarziu, dupa o adunare a mișcarii Stram Kurs, sau Linia Dura, condusa de politicianul Rasmus Paludan, potriovit bbc.com. Vehiculele au fost incendiate, iar unii protestatari au aruncat cu pietre in poliție. O serie de alte ciocniri intre poliție și contramanifestanți au lovit Suedia in ultimele zile. Mai multe vehicule de poliție distruse Cel puțin 16 ofițeri de poliție… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Manifestantii care denuntau intentia unui mic grup de extrema dreapta de a arde un Coran la Orebro, in centrul Suediei, au atacat vineri politia, facand, potrivit autoritatilor, cel putin noua raniti printre fortele de ordine, scrie AFP. Cu putin timp inainte de orele 19.00 (17.00 GMT), politia indica…

- Cerealele pentru boabe, plantele uleioase si leguminoasele pentru boabe au inregistrat cele mai mari creșteri de producție, in 2021, comparativ cu anul precedent, in timp ce la polul opus se afla cartofii si legumele, potrivit datelor provizorii publicate de Institutul National de Statistica (INS).…

- Franta va debloca un ajutor de 300 milioane de euro pentru Ucraina, a anuntat joi Ministerul de Externe de la Paris. Seful diplomatiei franceze Jean-Yves Le Drian a confirmat, intr-o discutie cu ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba, „deblocarea in zilele urmatoare a unui pachet de asistenta…

- Alerta sanitara in Europa din cauza mai multor focare de salmonella: sunt confirmate 272 de cazuri, dintre care 25 in stare grava. Cele mai afectate țari sunt Franța, Spania, unde s-au inregistrat și doua decese. Sursa bacteriei a fost identificata: de vina ar fi ouale de la trei mari crescatorii de…

- Furtuna Eunice, care a lovit deja Marea Britanie, Olanda, Danemarca si Germania continua sa faca ravagii in Europa, Ministerul de Externe de la Bucuresti emitand avertizari privind fenomene meteo periculoase in Suedia si in Franta.

- Rusia nu ține cont de riscurile privind sanctiunile pe care le va primi daca va invada Ucraina, a declarat ambasadorul rus in Suedia, Viktor Tatarintev. „Imi scuzati exprimarea, dar ne doare in cot de toate sanctiunile lor”, a spus el, intr-un interviu difuzat pe site-ul cotidianului suedez Aftonbladet,…

- Inspirați de protestul care are loc de doua saptamani in Canada, șoferi din numeroase orașe franceze au incercat sa intre sambata in Paris in ciuda interdicției impuse de autoritați care au blocat intrarea in capitala franceza, relateaza Reuters . Vehiculele au fost interceptatea la mai multe puncte…

- Alte 3 037 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate in Republica Moldova, dintre care 881 de cazuri in regiunea transnistreana. {{581395}}Din numarul total de cazuri 15 sint asociate cu contact in afara țarii: 4 – Romania, 2 – Italia, 1 – Tanzania, 1 – Rusia, 1 – Belorusia, 1 – Franța,…