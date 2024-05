Stiri pe aceeasi tema

- Un gigant in industria auto va incepe construcția celui de-al doilea centru din Romania, a anunțat compania, specificand ca acesta va include și un showroom extins pe o suprafața de peste 600 de metri patrați. Porsche deruleaza o investiție semnificativa in Cluj, unde va ridica al doilea centru al marcii…

- Epava unui submarin al Marinei SUA, care a scufundat cele mai multe nave de razboi japoneze in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, a fost gasita in Marea Chinei de Sud, la aproximativ 80 de ani dupa ce a fost scufundat de forțele inamice, informeaza BBC.

- Bucureștiul este plin de cladiri abandonate, insa cea mai cunoscuta și grandioasa dintre ele este, fara indoiala, Casa Radio. Inceputa de Nicolae Ceaușescu, construcția-fantoma din centrul Capitalei zace și acum neterminata și plina de buruieni, dupa mai bine de trei decenii de la ridicarea primelor…

- Cel mai mare exercițiu de desant aerian din Europa se va desfașura la finalul acestei saptamani la Baza Aeriana din Campia Turzii, cu participarea a 2.000 de parașutiști. Circulația pe Autostrada Transilvania va fi inchisa temporar.

- O viața scurta, dar care a schimbat lumea. Fiului lui Dumnezeu a venit pe Pamant pentru ca, luand fire umana, sa ridice omul cazut. Calatorii, predici, minuni, controverse. Toate au facut parte din viața Celui care urma sa schimbe lumea pentru totdeauna. Evreii iși așteptau mantuirea, dar erau cuceriți…

- Deși are 74 de ani și se afla de 34 de ani la sefia Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu are toate șansele sa obțina un nou mandat. Premierul Marcel Ciolacu se afla pe lista celor care il susțin in continuare pe Isarescu, deoarece ”Romania are nevoie de stabilitate monetara”. Mandatul…

- Cel mai mare producator roman de electrocasnice, Arctic, iși schimba numele la aproape șase decenii de la inființare, in urma modificarilor de acționariat. De acum, frigiderele și mașinile de spalat Arctic vor fi produse de Beko Romania, noua entitate creata in urma fuziunii dintre grupul turc Arcelik…