- Doua persoane care se plimbau prin padurea din localitatea Paun, zona Releu Bucium, comuna Barnova, județul Iași, au gasit, sambata, elemente de munițție ramase neexplodate din perioada celui de-al Doilea Razboi Mondial.

- Rezultatele parțiale publicate de AEP arata ca, dupa numararea a aproape 60% dintre voturile exprimate pentru funcția de primar al Iașului (peste 170 din 261 de secții), Mihai Chirica iși consolideaza prima poziția cu 33%. Actualul edil este urmat de Marius Bodea (25,1%), Cosette Chichirau (14,2%),…

- Peste 80 de opere de arta create de Van Gogh, picturi, desene și schițe, au fost selectate pentru realizarea unui spectacol public, in 13 iunie, in cadrul Muzeului de Arta Imersiva, organizat, la Iași, pe o suprafața de 450 de metri patrați, unde vor avea loc 360 de proiecții, cu picturile artistului…

- Ieri, mai mulți fermieri au organizat proteste spontane la poarta unor baterii de rachete antigrindina din județele Prahova, Buzau, Vrancea, Iași și Suceava. Ei susțin ca rachetele polueaza apa, aerul și solul și alunga ploile. Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale a raspuns astazi fermierilor…

- Pompierii din județul Mureș sunt in alerta, intervenind pentru a stinge un incendiu devastator care a cuprins o padure de rașinoase, aflata in apropierea localitații Lapușna. Accesul in zona afectata este extrem de dificil, iar terenul inclinat face operațiunea de stingere a flacarilor extrem de periculoasa.…

- Detectoristul Vasile Boboc din Bacau a descoperit, din intamplare, osemintele a trei ostași ruși și a unui austro-ungar, care au cazut in luptele din Primul Razboi Mondial, in padurile comunei Dofteana (Bacau).