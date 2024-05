Stiri pe aceeasi tema

- Un pilot a murit dupa ce un avion Spitfire s-a prabușit pe un camp din apropierea unei stații RAF din Lincolnshire, au anunțat autoritațile. Avionul emblematic aparținea zborului memorial al bataliei din Marea Britanie, cu baza la RAF Coningsby, aflata in apropiere, a declarat RAF, potrivit mediafax.

- Parlamentul European a lansat recent un clip care reprezinta in mod simbolic startul campaniei pentru alegerile europarlamentare ce vor avea loc pe 9 iunie. In contextul razboiului de agresiune al Federației Ruse impotriva Ucrainei, exista o logica pentru care mesajul central al acestui clip electoral…

- Ministerul Apararii Nationale organizeaza luni, 22 aprilie, la Palatul Cercului Militar National, evenimentul de impachetare a cadourilor pentru veteranii de razboi din Romania si Republica Moldova.Activitatea, aflata la cea de a patra editie, parte a campaniei "Onor veteranilor de razboi", are printre…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a semnalat o creștere semnificativa a numarului de reclamatii referitoare la serviciile poștale in primele doua luni și jumatate ale anului curent. Potrivit declarațiilor facute de președintele ANCOM, Valeriu Zgonea, in…