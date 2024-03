Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Antony Blinken a discutat cu oficiali din mai multe tari privind deschiderea unui coridor maritim pentru transportul de alimente in Gaza, potrivit actualitate.org. SUA face demersuri pentru a crea un coridor maritim catre Gaza Secretarul de stat american Antony Blinken a…

- Israelul a anuntat ca va efectua verificari de securitate pentru orice transport de ajutoare umanitare care ajung in Fasia Gaza printr-un nou coridor maritim dinspre Cipru, relateaza BBC preluat de Rador Radio Romania, Mai multe guverne, inclusiv Uniunea Europeana, Statele Unite si Marea Britanie…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a declarat marti ca a vorbit prin telefon cu Paul Whelan, un fost puscas marin inchis de cinci ani in Rusia pentru spionaj, transmit AFP si Reuters, citate de Agerpres.

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, este asteptat in Israel unde va incerca sa obtina o detensionare a conflictului din Fasia Gaza si o evitare a raspandirii acestuia in Liban, tara unde luni o lovitura israeliana a ucis un lider militar al organizatiei siite pro iraniene Hezbollah, noteaza luni…

- Secretarul de stat american Antony Blinken va avea luni discutii in Emiratele Arabe Unite si Arabia Saudita, inainte de a se indrepta spre Israel, dupa ce a avertizat ca razboiul din Gaza s-ar putea extinde in intreaga regiune in lipsa unor eforturi de pace coordonate, in timp ce Israelul a promis ca…

- Conflictul intre Israel si Hamas in Fasia Gaza, intrat in a patra luna, ar putea sa produca 'cu usurinta metastaze' in regiune, a avertizat duminica secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, aflat in vizita in Qatar in cadrul unui nou turneu in tari arabe si in Israel, relateaza AFP, conform Agerpres.'Acesta…

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, s-a intalnit, sambata, la Istanbul, cu presedintele turc, Recep Erdogan, pentru a discuta despre razboiul din Fasia Gaza si aderarea Suediei la NATO, aflata inca intr-un blocaj al Turciei, deși aceasta a promis ca va permite continuarea procedurii.

- Secretarul de stat american Antony Blinken va incepe joi un turneu diplomatic in Orientul Mijlociu cu o escala in Israel, a anuntat miercuri seara un oficial american, pe fondul temerilor tot mai mari legate de o escaladare a razboiului dintre Israel si palestinienii din Hamas, informeaza news.ro.Inaltul…