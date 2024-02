Stiri pe aceeasi tema

- Numarul romanilor interesati sa achizitioneze proprietati in Dubai a crescut cu 35% in ultimii trei ani, spune Cristina Stoian, expert imobiliar & CEO al Simple Choices, agentie imobiliara cu sediul in Dubai. Alegerile romanilor, cand vine vorba despre achizitionarea unor proprietati imobiliare in Dubai,…

- Pe piața imobiliara se contureaza un paradox interesant: in ciuda amanarilor romanilor de a cumpara locuințe, prețurile continua sa inregistreze o creștere semnificativa. In cazul apartamentelor noi, acest fenomen poate fi parțial justificat prin creșterea TVA-ului. Cu toate acestea, in ceea ce privește…

- "Se numeste saptamana epidemica. Au fost doua astfel de saptamani, aceasta este cea de a treia. La fel ca anul trecut. Nu este absolut nimic diferit fata de situatia de anul trecut. Am luat decizia acestei stari de alerta epidemiologica dupa ce se inregistreaza trei saptamani consecutive de depasire…

- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au facut mai multe controale la magazine Selgros din tara si au dat amenzi in valoare de 650.000 de lei. Echipele de control au gasit mai multe nereguli, printre care fructe si legume stricate, produse expirate, agregate frigorifice…

- Senatoarea Diana Șoșoaca a „furat” unul dintre simbolurile protestului fermierilor francezi, SOS, scris cu tractoarele. Diana Șoșoaca a folosit denumirea partidului pe care l-a fondat, S.O.S. Romania, pentru a se asocia cu protestul fermierilor din Franța. Aceștia au format un imens „SOS” cu tractoarele…

- Noul ambasador al Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord la Bucuresti, Giles Portman, a afirmat, marti, ca Marea Britanie va continua sa creasca sprijinul militar pentru Romania, in calitate de aliat. Printre prioritațile anunțate la inceputul mandatului sau, diplomatul a subliniat domeniul…

- Cel de-al treilea sezon al emisiunii „Casa iubirii” a inceput astazi la Kanal D. 14 concurenți, 7 fete și 7 baieți, iși cauta iubirea in emisiunea prezentata de Andreea Mantea.Au avut loc deja primele interactiuni intre concurenții de la „Casa iubirii”, sezon 3. Andreea Mantea le-a fost alaturi, cu…

- Brigitte Pastrama s-a intors pentru cateva zile in Romania din Dubai, acolo unde s-a mutat de mai multe luni, și a avut parte de o intamplare neplacuta. Pentru Click, vedeta a dezvaluit prin ce a trecut la un salon de infrumusețare, spunand ca i s-a facut o nedreptate. In urma cu aproximativ un an de…