Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Republican, care sub presedintele Donald Trump a adoptat o linie dura in ceea ce priveste imigratia, a acordat importanta subiectului in cea de-a doua zi a Conventiei Nationale a partidului, inclusiv prin prezentarea unei inregistrari video a unei ceremonii de naturalizare

- Cei aproximativ 330 delegati republicani reuniti la Charlotte, in statul Carolina de Nord, l-au desemnat pe Trump drept candidatul Partidului Republican, in prima zi a Conventiei Nationale a formatiunii politice. Unul cate unul, reprezentantii republicani ai fiecaruia dintre cele 50 de state…

- Presedintele Donald Trump a reafirmat joi, la Washington, in prezenta noului sef al guvernului irakian, Mustafa al-Kadhimi, dorinta de a retrage trupele americane din Irak, dar fara a specifica un calendar, in contextul in care Washingtonul si Bagdadul se confrunta cu provocarea reprezentata de gruparile…

- Partidul Republican din SUA va limita semnificativ numarul participantilor la conventia din august de la Jacksonville, Florida, la care presedintele Donald Trump va deveni in mod oficial candidatul acestei formatiuni pentru un nou mandat la Casa Alba, transmite Reuters. Bilantul infectarilor…

- Pandemia de COVID-19 a facut cel putin 569.879 de morti in lume de cand biroul OMS din China a semnalat aparitia bolii la sfarsitul lui decembrie, potrivit unui bilant intocmit de AFP pe baza datelor oficiale, luni, la orele 19.00 GMT. Peste 12.992.640 de cazuri de infectie au fost diagnosticate…

- Peste 12.000 de miliarde pierderi cumulate pentru economia mondiala in 2020 și 2021 din cauza pandemiei de coronavirus. Aceasta criza este mai grava decat se credea iar relansarea va fi mai lenta fața de speranțele inițiale, avertizeaza Fondul Monetar Internațional, potrivit AFP, preluata de Hotnews.…

- Președintele Donald Trump a anunțat miercuri ca evenimente mari de campanie electorala vor avea loc în patru state: Florida, Arizona, Carolina de Nord și Oklahoma, potrivit AFP.Șeful de la Casa Alba nu a ascuns niciodata ca este nerabdator sa reia întâlnirile cu susținatorii…

- Oamenii au ieșit in strada dupa moartea afro-americanului George Floyd, in varsta de 46 de ani, care a decedat in timp ce a fost reținut, ca urmare a acțiunilor intreprinse de un ofițer de poliție din Minneapolis. © Ruptly Revolte in SUA: Casa Alba s-a ingradit de protestatari Demonstrațiile…