Atac masiv al Iranului asupra Israelului Zeci de drone iraniene au fost lansate sambata seara spre Israel. In cateva ore vor ajunge in spațiul aerian israelian. Dronele au fost observate deasupra Irakului. Spațiile aeriene din Egipt, Israel, Liban, Iordania, Irak, Kuweit și parți din Iran au fost inchise pentru zborurile comerciale. Apararea militara și aeriana a Israelului este in alerta maxima. Este primul atac direct al Iranului asupra teritoriului israelian. Presa de stat iraniana a anunțat și lansarea unui val de rachete de balistice. Armata israeliana a anuntat inchiderea scolilor și a interzis adunarile de peste 1000 de persoane… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

