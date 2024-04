Iranul a atacat în premieră Israelul cu zeci de drone kamikaze. Apărarea militară și aeriană a Israelului, în alertă maximă Zeci de drone iraniene au fost lansate sambata seara spre Israel. In cateva ore vor ajunge in spațiul aerian israelian. Dronele au fost observate deasupra Irakului. Spațiile aeriene din Egipt, Israel, Liban, Iordania, Irak, Kuweit și parți din Iran au fost inchise pentru zborurile comerciale. Apararea militara și aeriana a Israelului este in alerta maxima. Este primul atac direct al Iranului asupra teritoriului israelian. Presa de stat iraniana a anunțat și lansarea unui val de rachete balistice. Israelul a anuntat inchiderea scolilor și a interzis adunarile de peste 1000 de persoane iar Joe Biden… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

