Conflictul dintre Israel și Hamas s-a extins in Orientul Mijlociu, sporind probabilitatea unei confruntari intre puterea regionala – Axa de Rezistența a Iranului – și puterea globala – America și aliații sai. In urma ultimului atac al milițiilor sprijinite de Teheran asupra Tower 22, avanpostul militar american din Iordania, Joe Biden se afla in cea […]