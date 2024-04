NASA a poziționat de cateva zile un satelit secret desupra Romaniei, incitata fiind de tranta apocaliptica in care s-au autobagat doi corifei dambovițeni: Turcescu și Gușa. Politologul James Coltbrun, de la Cambridge, opiniaza savant, in Daily Telegraph, pe pagina cu numarul patrusute și un pic, precum ca Narativul Romanesc este un monstru pervers și ticalos […] The post Turcescu și Gușa s-au luat la tranta cu un monstru pervers și ticalos first appeared on Ziarul National .