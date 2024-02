Mamă cu chip de monstru: și-a abandonat copilul de 9 ani într-un spital din Galați! O femeie din Galati, careia cu greu ii putem spune „mama”, și-a abandonat copilul minor de 9 ani in spital si a plecat acasa. Polițiștii au fost alertati de concubinul femeii. L-a „uitat” la spital IPJ Galați a stabilit cum s-au petrecut faptele. „La data de 17 februarie 2024, la ora 16:10, polițiștii din cadrul […] The post Mama cu chip de monstru: și-a abandonat copilul de 9 ani intr-un spital din Galați! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Caz scandalos intr-un spital din Galați, acolo unde o mama și-a abandonat copilul in varsta de 9 ani și ar fi plecat acasa. Femeia a fost data pe mainile polițiștilor chiar de concubinul ei.

