- Un accident rutier a avut loc, in noaptea de marți spre miercuri, la o intersecție intre localitațile Scanteiești si Cuca din județul Galați. O femeie a ramas incarcerata, iar patru barbați au suferit traumatisme cranio-faciale. „Pompierii galațeni au fost solicitați sa intervina puțin dupa miezul…

- O romanca rezidenta in Elveția a fost implicata intr-un caz șocant, in care a fost acuzata ca a incercat sa-și ucida soțul prin administrarea de doze mari de paracetamol. Femeia i-ar fi pus pastile in mancare și bautura.

- Un barbat si o femeie din Galati au fost injunghiati marti, 13 februarie, de fiul lor in varsta de 33 de ani, in urma unui conflict spontan izbucnit intr-un apartament, a transmis IPJ Galați.Politistii au fost sesizati in jurul orei 14.00, printr-un apel la 112, ca intr-un apartament de bloc din strada…

- Un accident rutier a avut loc pe centura Ineului. Un șofer a pierdut controlul volanului și a ajuns cu mașina pe camp. „Accident rutier in care a fost implicat un autoturism, pe centura orașului Ineu. Posibil doua persoane incarcerate. Intervin pompierii militari ai Detașamentului Ineu cu o autospeciala…

- Incident șocant in județul Caraș Severin! Doua fete, ambele in varsta de 13 ani, au batut o minora. Victima, cu un an mai mica, a fost lovita cu bestialitate și a ajuns la spital, avand nevoie de ingrijiri medicale.

- Incident șocant in Galați! Un copil, in varsta de 5 ani, a cazut de la etajul trei al blocului unde locuiește. Totul s-a intamplat intr-o clipa de neatenție a mamei minorului. Care este starea baiețelului in prezent.

- Un accident rutier a avut loc, vineri la orele amiezii, pe raza localitații Priboiu. O femeie a fost transportata la spital dupa coliziunea dintre trei mașini. Victima era pasager intr-una dintre autoturismele implicate in accident. Inițial, la fața locului, doua persoane au fost evaluate de catre echipajul…

- Un caz șocant s-a intamplat in Mureș! O femeie in varsta de 77 de ani s-a ales cu mainile rupte, deși fusese internata in spital pentru gripa. Polițiștii au deschis o ancheta in acest caz. Iata cum a fost posibil!