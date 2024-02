Un gălățean şi-a înjunghiat părinții și apoi l-a atacat și pe polițistul care îl imobiliza Un barbat si o femeie din Galati au fost injunghiati marti, 13 februarie, de fiul lor in varsta de 33 de ani, in urma unui conflict spontan izbucnit intr-un apartament, a transmis IPJ Galați.Politistii au fost sesizati in jurul orei 14.00, printr-un apel la 112, ca intr-un apartament de bloc din strada Alexandru Lapusneanu doua persoane au fost lovite.Din primele verificari a reiesit ca dupa mai multe discuții in contradictoriu dintre barbatul de 33 de ani si parintii sai, un barbat de 56 de ani si o femeie de 52 de ani, parinții au fost injunghiati de fiu. Cei doi au fost ingrijiți de echipajele… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

