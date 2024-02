Un bărbat de 34 de ani și-a înjunghiat părinții și a atacat cu cuțitul un polițist Un barbat cunoscut cu probleme psihice și-a injunghiat ambii parinți și a atacat cu cuțitul pe unul din polițiștii care au incercat sa il imobilizeze, reușind sa fuga, dar in cele din urma a fost prins și incatușat de colegii polițistului. Incidentul s-a intamplat marți dupa-amiaza in cartierul galațean Mazepa 1, din centrul orașului. Barbatul in varsta de 34 de ani și-a vizitat parinții și s-a ajuns la o discuție aprinsa intre tata și fiu dupa ce individul a aflat ca pe adresa parinților a sosit o citație din care rezulta ca este cercetat penal dupa ce recent ar fi fost implicat intr-o bataie.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

