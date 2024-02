Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a fost gasita inconștienta, duminica, in scara unui bloc din Centrul Vechi din Capitala, dupa ce a fost batuta cu salbaticie. Agresorul nu a fost prins. Polițiștii din cadrul Poliției Capitalei - Serviciul de Poliție pentru Centrul Vechi au fost sesizați duminica dimineața, in jurul orei 5.40,…

- "La data de 14 februarie 2024, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 24 Poliție au fost sesizați, in jurul orei 16.45, prin sistem 112, cu privire la faptul ca, la o adresa din Sectorul 5, trei persoane ar fi fost incendiate.Polițiștii care s-au deplasat…

- Un barbat care si-a dat foc si i-a dat foc si concubinei sale intr-un imobil din Sectorul 5 al Capitalei a ajuns la spital cu arsuri pe 90% din suprafata corpului. Femeia are arsuri pe 12% din corp, iar mama sa, care a incercat sa o salveze, pe 6% din corp. Politistii de la Serviciul Omoruri din cadrul…

- O femeie a fost gasita vineri moarta in Sectorul 2 al Capitalei. Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti si politistii din Serviciul Omoruri al Politiei Capitalei fac cercetari.Politistii de la Sectia 8 au fost sesizati vineri, prin apel la 112, de o femeie cu privire la faptul ca, la…

- Contabila in varsta de 43 de ani care s-a aruncat de la etajul 5 din cladirea unde lucra, in Sectorul 4 al Capitalei, și a lovit mortal o femeie de 59 de ani a fost arestata preventiv pentru 30 de zile, pentru savarșirea infracțiunii de omor, anunța joi, 14 decembrie, Parchetul de pe langa Tribunalul…

