Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Galati, careia cu greu ii putem spune „mama”, și-a abandonat copilul minor de 9 ani in spital si a plecat acasa. Polițiștii au fost alertati de concubinul femeii. L-a „uitat” la spital IPJ Galați a stabilit cum s-au petrecut faptele. „La data de 17 februarie 2024, la ora 16:10, polițiștii…

- O femeie, in varsta de 39 de ani, din Galați, și-a lasat, sambata, fiul in varsta de 9 ani in interiorul Spitalului de Pediatrie „Sfantul Ioan” din Galați și a plecat. Polițiștii au fost alertați de concubinul femeii, informeaza Mediafax. „La data de 17 februarie 2024, la ora 16:10, polițiștii din…

- Un barbat in varsta de 44 ani care, fiind in stare de ebrietate, a avut un comportament violent la adresa pasagerilor unei aeronave Copenhaga - Bucuresti, a fost condamnat definitiv la 2 ani si 6 luni de inchisoare cu executare, fapta fiind comisa in urma cu aproape doi ani, conform Politiei de Frontiera,…

- „In ziua de 24 decembrie a.c., in jurul orei 11:20, pe platoul din fata Garii CFR Arad, a avut loc o altercatie intre doi barbati. Unul dintre acestia, un barbat de 56 de ani, din Bacau, i-ar fi aplicat celuilalt, un barbat de 27 de ani, din Lipova, mai multe lovituri cu un obiect intepator, victima…

- Tragedie pentru o familie cu doar doua zile inainte de Craciun! Un copil in varsta de 10 ani, din Bursucani, se afla in stare grava dupa ce a fost lovit de o masina de poliție aflata in misiune. Potrivit primelor informații, micuțul ar fi traversat neregulamentar.

- Un barbat de 39 de ani, banuit de comiterea infracțiunii de lovire sau alte violențe, a fost reținut de polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurala Onești, pentru 24 de ore. Din cercetari a rezultat ca, pe 11 decembrie, barbatul de 39 de ani ar fi lovit un alt barbat de 71 de ani, in […] Articolul…

- O femeie de 51 de ani din Galați a ajuns, joi dimineața, in stare grava la spital, dupa ce a fost victima unei explozii produse chiar in garsoniera in care locuia. De vina, spun pompierii, ar fi fost o scapare de gaze din cauza furtunului buteliei care nu era cuplat etanș la aragaz. In urma deflagrației,…