- Doi cetateni ucraineni, aflati pe drum de patru zile si care erau in hipotermie, cu degeraturi si in imposibilitatea de a continua drumul din cauza zapezii mari si a frigului, au cerut ajutorul autoritatilor la aproximativ o ora dupa ce au ajuns in Romania. Coordonatele celor doi au fost obtinute cu…

- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta a informat miercuri, printr-un comunicat de presa, ca politisti din cadrul Politiei orasului Cernavoda au fost sesizati cu privire la faptul ca, in extravilanul orasului, a fost gasita o persoana spanzurata, relateaza Agerpres."Politistii deplasati la…

- Un barbat in varsta de 43 de ani, ratacit pe un camp agricol, a fost gasit de politisti dupa o operatiune de cautare in timpul careia au fost folosite mai multe echipamente specifice, inclusiv echipamente cu termoviziune, potrivit Agerpres.Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Buzau,…

- In cursul zilei de 4 ianuarie, polițiștii din cadrul Poliției orasului Breaza au identificat, depistat și reținut un barbat de 42 de ani, din oraș, banuit de comiterea a trei infracțiuni, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului Județean de Poliție Prahova.

- Un barbat in varsta de 44 ani care, fiind in stare de ebrietate, a avut un comportament violent la adresa pasagerilor unei aeronave Copenhaga - Bucuresti, a fost condamnat definitiv la 2 ani si 6 luni de inchisoare cu executare, fapta fiind comisa in urma cu aproape doi ani, conform Politiei de Frontiera,…

- Gabriela Florentina Chilia, in varsta de de 17 ani, din comuna Stoenesti, judetul Olt, a plecat sambata de la Spitalul Judetean de Urgenta Slatina, unde era internata, fiind insarcinata, si nu a mai revenit, informeaza News.ro. Autoritatile solicita ajutorul populatiei pentru a o gasi.Politistii din…

- Polițiștii de investigatii criminale din cadrul Politiei municipiului Buzau au reținut joi, 7 decembrie a.c., un barbat in varsta de 37 de ani, din Merei, pentru lipsire de libertate in mod ilegal, lovirea sau alte violente, amenintare si viol. Polițiștii au fost sesizați de catre o tanara, in ziua…

- Tragedia s-a produs ieri, 20 noiembrie 2023, in jurul orei 11.20, dupa ce soferul de camion s-ar fi inecat cu o bomboana in timp ce conducea. Astfel, camionul scapat de sub control a intrat pe un trotuar si a lovit trei oameni. In urma impactului, unul dintre pietoni, un barbat care era preot catolic,…