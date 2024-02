Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a anuntat marti ca s-a hotarat asupra modului in care Statele Unite vor raspunde atacului cu drona comis duminica de grupari pro-iraniene asupra trupelor americane stationate in nord-estul Iordaniei, in apropierea frontierei cu Siria, dupa ce a examinat cum pot fi pedepsite…

