Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin trei militari americani au fost ucisi, iar alti 25 raniti intr-un atac cu drona, in noaptea de sambata spre duminica, intr-un mic avanpost... The post Soldați americani uciși dupa un atac asupra unei baze militare din Iordania appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- "In timp ce adunam elementele acestui atac, stim ca a fost efectuat de grupari militante radicale sustinute de Iran care opereaza in Siria si Irak", a precizat Bidenintr-o declaratie, in care a amenintat cu represalii."Cei responsabili vor fi trasi la raspundere intr-un moment si intr-un mod pe care…

- Trei militari americani au fost ucisi si mai multi altii raniti intr-un atac cu drona impotriva trupelor SUA stationate in nord-estul Iordaniei in apropierea frontierei cu Siria, a anuntat, duminica, presedintele american, Joe Biden, care a atribuit atacul gruparilor pro-iraniene, transmite Reuters.

- Trei militari americani au fost uciși și zeci de persoane au fost ranite in timpul unui atac cu drone asupra forțelor americane staționate in nord-estul Iordaniei, in apropiere de frontiera siriana, au anunțat președintele Joe Biden și oficiali americani, potrivit Reuters. Biden a acuzat grupuri susținute…

- Trei militari americani au fost ucisi si mai multi altii raniti intr un atac cu drona asupra trupelor SUA stationate in nord estul Iordaniei in apropierea frontierei cu Siria, a anuntat duminica presedintele american Joe Biden, care a atribuit atacul gruparilor pro iraniene, transmite Reuters.In timp…

- Trei soldați americani au fost uciși, iar alți 25 au fost raniți in urma unui atac cu drona lansat asupra forțelor americane staționate in nord-estul Iordaniei, a anunțat duminica, 28 ianuarie, armata americana, potrivit BBC News și Reuters.Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a precizat, intr-un…

- Trei soldați ai armatei americane au fost uciși și cel puțin 25 au fost raniți intr-un atac cu drona asupra unui avanpost american din Iordania, conform CNN. Este primul conflict soldat cu morți in Orientul Mijlociu, de la inceputul razboiului din Gaza. Comandamentul Central al SUA a confirmat duminica,…

- Cel putin trei militari americani au fost ucisi, iar alti 25 raniti intr-un atac cu drona, in noaptea de sambata spre duminica, intr-un mic avanpost american in Iordania, declara oficiali americani CNN.Este pentru prima data cand trupe americane au fost ucise de focuri inamice in Orientul Mijlociu…