”Vom răspunde”, a precizat președintele Biden, după ce trei militari americani au fost uciși în Iordania Președintele Joe Biden a promis: ”Vom raspunde”, dupa ce trei militari americani au fost uciși și alți 25 au fost raniți, in urma unui atac cu drona in Iordania, transmit agențiile de presa internaționale. Este pentru prima data cand soldați americani sunt uciși in Orientul Mijlociu de la inceputul razboiului dintre Israel și Hamas in, Fașia Gaza , la 7 octombrie 2023. Acesta este un nou episod care sporește teama de escaladare a tensiunilor, pe fondul conflictului latent dintre Israel și Iran. ”Azi, America are inima grea. Noaptea trecuta, trei militari americani au fost uciși și mai mulți raniți,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

