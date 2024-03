Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul american al apararii, Lloyd Austin, a declarat joi in Congresul SUA ca peste 25.000 de femei si copii au fost ucisi in operatiunea militara lansata de Israel in Fasia Gaza, de la inceputul razboiului pe 7 octombrie, adaugand ca Israelul poate si ar trebui sa faca mai mult pentru a proteja…

- Președintele Joe Biden a promis: ”Vom raspunde”, dupa ce trei militari americani au fost uciși și alți 25 au fost raniți, in urma unui atac cu drona in Iordania, transmit agențiile de presa internaționale. Este pentru prima data cand soldați americani sunt uciși in Orientul Mijlociu de la inceputul…

- Emiratele Arabe Unite au indemnat SUA sa sprijine incetarea imediata a focului in Fașia Gaza, avertizand ca riscul unei conflagrații regionale crește zilnic pe fondul continuarii razboiului dintre Israel și organizația islamista palestiniana Hamas.

- Un total de 23.843 de palestinieni au fost ucisi si 60.317 raniti in loviturile israeliene asupra Gazei incepand din 7 octombrie, data declansarii razboiului intre armata israeliana si miscarea islamista Hamas la putere in Fasia Gaza, a anuntat sambata Ministerul Sanatatii din Gaza intr-un comunicat,…

- Ministerul Sanatatii al Hamas din Fasia Gaza a declarat duminica ca un atac aerian israelian a ucis doi jurnalisti palestinieni, scrie AFP.Moustafa Thuraya, un videograf independent care lucra pentru AFP, si Hamza Wael Dahdouh, un jurnalist care lucra pentru canalul Al-Jazeera, au fost ucisi in timp…

- Moustafa Thuraya, un videograf independent care lucra pentru AFP, si Hamza Wael Dahdouh, un jurnalist care lucra pentru canalul Al-Jazeera, au fost ucisi in timp ce se aflau intr-o masina, au declarat ministerul si echipele de salvare.Wael al-Dahdouh, tatal lui Hamza al-Dahdouh, era seful biroului…