- Situație tulburatoare in Fașia Gaza, unde locuitorii au ajuns sa manance iarba pentru a supraviețui. Conflictul dintre Israel și Hamas din Fașia Gaza are urmari care se rasfrang in intreaga regiune a Orientului Mijlociu, mai ales in ceea ce privește sanatatea.

- ”L-am informat pe Mohammad Mustapha ca Guvernul (italian) a prevazut noi finantari destinate populatiei palestiniene, in suma de 35 de milioane de euro (…), dintre care cinci (milioane de euro) vor fi destinate UNWA”, anunta intr-un comunicat Antonio Tajani. Italy will resume funding for the United…

- Confruntarile dintre Israel și militanții din Hamas, Jihadul Islamic și din facțiuni palestiniene mai mici s-au intensificat peste noapte, devenind unele dintre cele mai violente din ultimele luni, atat in nordul, cat și in sudul Fașiei Gaza, au declarat miercuri ambele parți. In Gaza se dau lupte violente,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu evoca pentru prima oara un bilant de 30.000 de morti de la inceputul Razboiului din Fasia Gaza, dupa atacul de la 7 octombrie, dintre care aproximativ jumatate ar fi „combatanti ai Hamas”, intr-un podcast realizat in weekend, relateaza AFP.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a respins duminica cererile Hamas de a pune capat razboiului in Fasia Gaza in schimbul eliberarii ostaticilor, afirmand ca aceasta ar mentine la putere gruparea islamista palestiniana, care va reprezenta in continuare o amenintare pentru securitatea Israelului,…

- Premierul Benjamin Netanyahu și-a inasprit discursul de respingere a condițiilor puse de Hamas pentru incetarea razboiului din Gaza, afirmand, duminica, ca acceptarea lor ar menține gruparea palestiniana la putere și ar reprezenta o amenințare pentru Israel, potrivit mediafax.

- Organizatia Natiunilor Unite (ONU) a estimat joi la 30-40 de miliarde de dolari costurile pentru reconstructia Fasiei Gaza, distrusa dupa aproape sapte luni de razboi devastator intre Israel si Hamas-ul palestinian, din cauza amplorii fara precedent a distrugerilor, informeaza AFP si Reuters, potrivit…

- Emiratele Arabe Unite au anuntat ca au demarat o importanta operatiune de livrare a sprijinului umanitar la Khan Younes, un oras din sudul Fasiei Gaza, care a fost epicentrul lunilor de lupte dintre Israel si miscarea palestiniana Hamas