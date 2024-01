Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a dezmintit luni orice legatura cu atacul cu drona care a ucis duminica trei militari americani si a ranit alte zeci in nord-estul Iordaniei, transmite Reuters. Agentia observa ca presedintele Statelor Unite, Joe Biden, care a pus atacul pe seama unor militanti sustinuti de regimul de la Teheran,…

