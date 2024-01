Stiri pe aceeasi tema

- Trei soldați ai armatei americane au fost uciși și cel puțin 30 au fost raniți intr-un atac cu drona in cursul nopții asupra unui mic avanpost american din Iordania, au declarat oficiali americani pentru CNN, marcand astfel prima data cand militari americani au fost uciși de focuri inamice in Orientul…

- Trei facilitați ale unei miliții susținuta de Iran in Irak au fost lovite in urma atacului efectuat marți, a anunțat Pentagonul. Acesta este un raspuns la atacul din weekend asupra unei baze aeriene din Irak in urma caruia au fost raniți mai mulți militari americani, relateaza Reuters.Trupele americane…

- Fortele americane si britanice au doborat 21 de drone si rachete trase de houthi din Yemen marti in sudul Marii Rosii in directia coridoarelor de transport international, a anuntat Comandamentul Central al armatei Statelor Unite in Orientul Mijlociu (Centcom), transmite Reuters, potrivit Agerpres.…