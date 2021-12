SUA au anunţat boicotul diplomatic al JO de iarnă de la Beijing SUA au anuntat luni un boicot diplomatic al Jocurilor Olimpice de iarna de la Beijing din 2022, potrivit unui comunicat difuzat de Casa Alba, dupa cum relateaza AFP. Statele Unite nu vor trimite niciun reprezentant diplomatic la Jocurile Olimpice si Paralimpice de iarna de la Beijing din 2022 din cauza ”genocidului in curs si a crimelor impotriva umanitatii in Xinjiang”, a precizat Casa Alba. Fiind prezenta, ”reprezentanta diplomatica americana ar trata aceste Jocuri ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat, in pofida incalcarilor flagrante ale drepturilor omului si a atrocitatilor Chinei in Xinjiang.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

