Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele chinez Xi Jinping a declarat joi intr-o convorbire telefonica purtata cu omologul sau rus Vladimir Putin ca tarile lor trebuie sa se opuna „ingerintelor” straine, potrivit postului televiziunii publice de la Beijing, CCTV, informeaza AFP, preluata de Agerpres. China si Rusia denunta cu…

- Presedintele chinez Xi Jinping a declarat joi intr-o convorbire telefonica purtata cu omologul sau rus Vladimir Putin ca tarile lor trebuie sa se opuna „ingerintelor” straine, potrivit postului televiziunii publice de la Beijing, CCTV, informeaza AFP, preluata . China si Rusia denunta cu regularitate…

- China si Rusia denunta cu regularitate ingerintele carora spun ca le sunt victime din partea tarilor occidentale, in special in problema Taiwanului, a minoritatii musulmane chineze a uigurilor sau in problema Ucrainei, noteaza agentia franceza de presa."Cele doua parti trebuie sa lucreze in stransa…

- In martie 2023, in timpul vizitei lui Xi Jinping la Moscova, Vladimir Putin i-a spus șefului Chinei ca Rusia intenționeaza sa lupte in Ucraina timp de cel puțin cinci ani, scrie publicația japoneza Nikkei, citand propriile surse, preluata de Meduza.Potrivit publicației nipone, cel mai mare ziar financiar…

- Astfel, in timpul unei intalniri desfașurate la Moscova in luna martie a anului 2023, Vladimir Putin i-a comunicat lui Xi Jinping ca Rusia "va angaja eforturi militare in Ucraina pentru o perioada de cel puțin cinci ani," potrivit publicației Nikkei Asia, care face referire la sursele sale, așa cum…

- Rusia și-a anunțat intenția de a „ocoli” noile sanctiuni impuse de catre Uniunea Europeana fața de comerțul cu diamante rusești, considerat foarte profitabil pentru Moscova și o sursa de finanțare a ofensivei rusești in Ucraina, relateaza AFP, potrivit News.ro. Tari din Occident au adoptat un numar…

- Tari din Occident au adoptat un numar important de sanctiuni economice impotriva Moscovei de la invazia Ucrainei in urma cu aproape doi ani. UE a adoptat luni al 12-lea pachet de masuri de acest tip, prin care interzice importul de diamante rusesti. Interdictia vizeaza pe de o parte atat diamantele…

- Presedintele american Joe Biden se va intalni cu omologul sau chinez Xi Jinping miercuri, 15 noiembrie, in „regiunea San Francisco”, au confirmat importanti oficiali americani sub rezerva anonimatului, relateaza AFP. „Scopul nostru va fi sa incercam sa luam masuri care sa stabilizeze relatia intre Statele…