- Dupa lungi si dificile negocieri, Camera Reprezentantilor din SUA a adoptat un urias plan de ajutor pentru Ucraina, Israel si Taiwan, sustinut de alesi ai ambelor partide. Parlamentarii au votat in ritm rapid acest urias pachet financiar de 95 de miliarde de dolari, cerut de luni de zile de presedintele…

- Ministrul francez al economiei Bruno Le Maire i-a indemnat pe europeni investeasca banii necesari pentru a egala competitivitatea chinezilor. ”Europa trebuie sa se trezeasca in fata concurentei industriale a Chinei. Daca nu reactionam, suntem morti!”, a declarat Bruno Le Maire in fata unei audiente…

- Biden a pus ochii pe miliardari! In discursul sau de joi despre starea natiunii, presedintele american Joe Biden a laudat economia infloritoare a SUA si a pledat pentru impozite mai mari pentru firme si o taxa pentru miliardari, relateaza AFP. Presedintele in varsta de 81 de ani, care candideaza pentru…

- O studenta din Ucraina, Olga Loek, a descoperit cu stupoare ca imaginea ei este utilizata fara permisiune pentru a genera avatare AI pe diverse platforme de socializare din China. Aceste avatare AI promoveaza dragostea fața de China și Rusia , impreuna cu produsele lor. Olga și-a descoperit intamplator…

- Secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez (CCPCC), președintele Chinei, președintele Comisiei Militare Centrale și directorul Comisiei Financiare și Economice Centrale, Xi Jinping, a prezidat vineri cea de-a 4-a reuniune a Comisiei Financiare și Economice Centrale. In…

- Cel mai mare avion de transport pasageri produs in China va fi prezentat in premiera internaționala in cadrul Salonului aeronoautic de la Singapore 2024, transmite AFP . Cu C919, Beijingul ar dori sa ”atace” un sector dominat de zeci de ani de marii constructori aeronautici Airbus și Boeing, reducandu-și…

- Presedintele chinez Xi Jinping a declarat joi intr-o convorbire telefonica purtata cu omologul sau rus Vladimir Putin ca tarile lor trebuie sa se opuna "ingerintelor" straine, potrivit postului televiziunii publice de la Beijing, CCTV, informeaza AFP."Cele doua parti trebuie sa lucreze in stransa colaborare…