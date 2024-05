Modificarea pe care o vor găsi călătorii ce tranzitează Gara de Nord Noutati pentru pasagerii aflati in Gara de Nord. De-acum, ei au posibilitatea de a afla toate informatiile necesare continuarii calatoriei in Bucuresti, prin intermediul panourilor digitale amplasate atat in zona Biroului de Informatii, cat si la fiecare iesire. Ce informatii ofera panourile? Pasagerii aflati in gara au posibilitatea sa afle toate informatiile necesare continuarii calatoriei […] The post Modificarea pe care o vor gasi calatorii ce tranziteaza Gara de Nord first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit celor mai recente informații de la Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), prognoza meteo pentru saptamana viitoare indica ploi de Paște in jumatatea de est a țarii, in timp ce in cealalta jumatate se anunța o vreme frumoasa. Cum va fi vremea de Paște in 2024 Elena Mateescu, directorul…

- „Culisele Zilei cu Sebastian Dan” aduce o noua provocare pentru brașoveni. USR, partidul care a caștigat alegerile in urma cu 4 ani, este vocal doar pe social-media. In rest, cei 12 consilieri locali ai USR exista, dar lipsesc cu desavarșire atat fizic, cat și prin intervenții la ședințele de plen ale…

- Fluviul Dunarea ca frontiera intre Bulgaria si Romania nu face parte din Acordul Schengen. Aceasta inseamna ca nu se vor diminua controalele la frontiera, iar cozile de tiruri, lungi de cativa kilometri, dintre cele doua parti ale Podului Ruse – Giurgiu, vor continua, transmite publicația bulgara Focus,…

- Au mai ramas 5 zile pana cand Romania va intra in Schengen aerian. Astfel, de la 31 martie pasagerii care calatoresc intr-un stat Schengen, nu vor mai fi supuși controalelor de frontiera, și vor putea merge direct la porțile de imbarcare, conform unei ordonanțe de urgența din 21 martie 2024. Totuși,…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat, joi, ca varianta listelor comune PNL-PSD pentru alegerile locale din municipiile Timisoara, Brasov si Bacau este in analiza si o decizie va fi luata doar pe baza argumentelor electorale si nu „pe intuitia cuiva anume”. „In acest moment, si nu am facut niciun…

- Aflați sub influența alcoolului, dar și din cauza unor neințelegeri mai vechi, doi barbați au facut scandal in gara din Bistrița. Ambii au fost amendați de jandarmi, chemați sa aplaneze conflictul. Calatorii aflați luni seara in gara din Bistrița, in așteptarea unui tren, au fost deranjați de doi barbați,…

- Pasagerii unui tren catre Constanța au ramas, sambata, 24 februarie, patru ore in camp. Calatorii au fost nevoiți sa-și infrunte rabdarea in așteptarea unui tren de rezerva, in apropierea garii din Lehliu. Garnitura feroviara s-a oprit in camp din cauza unei defecțiuni.Nu a fost insa așa, din pacate.…

- „Informatiile pe care le-am obținut in legatura cu posibila candidatura a șefului Spuitalul Universitar din București, domul Catalin Cirstoiu, dar si despre informatiile care mi-au parvenit de la Primaria Capitalei. In ultima perioada s-au ridicat foarte multe documente in legatura cu achizitia parcului…