Cel mai mare avion de linie chinezec, prezentat în premieră internațională Cel mai mare avion de transport pasageri produs in China va fi prezentat in premiera internaționala in cadrul Salonului aeronoautic de la Singapore 2024, transmite AFP . Cu C919, Beijingul ar dori sa ”atace” un sector dominat de zeci de ani de marii constructori aeronautici Airbus și Boeing, reducandu-și astfel dependența de tehnologiile straine. Aeronava este un concurent potențial al A320, avionul cel mai vandut pe plan mondial, al Airbus-ului european și al americanului 737 MAX de la Boeing, care a avut probleme dupa un incident in materie de siguranța. In cadrul prezentarii in fața presei,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noul avion cu corp ingust al Chinei, C919, produs de Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC), care concureaza avioanele de pasageri ale Airbus si Boeing, a facut prima sa calatorie in afara teritoriului chinez, organizand duminica un zbor la Salonul de aviatie din Singapore, transmite Reuters,…

- Noul avion cu corp ingust al Chinei, C919, produs de Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC), care concureaza avioanele de pasageri ale Airbus si Boeing, a facut prima sa calatorie in afara teritoriului chinez, organizand duminica un zbor la Salonul de aviatie din Singapore, transmite Reuters.

- Noul avion cu corp ingust al Chinei, C919, produs de Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC), care concureaza avioanele de pasageri ale Airbus și Boeing, a facut prima sa calatorie in afara teritoriului chinez, organizind duminica un zbor la Salonul de aviație din Singapore, relateaza News.ro.…

- China a investit masiv in incercarea de a sparge dominatia celor doi producatori occidentali de avioane pe piata globala a aeronavelor pentru pasageri. China a indicat o crestere a eforturilor sale in acest an pentru a promova prezenta C919 si COMAC pe plan intern si international. Avionul este certificat…

- Ministrul de Externe al Chinei, Wang Yi, l-a asigurat pe omologul sau ucrainean Dmitro Kuleba ca Beijingul "nu vinde arme letale" Rusiei, a anuntat duminica seara diplomatia chineza, informeaza AFP. In pofida conflictului, China ramane un partener comercial si diplomatic foarte important al Rusiei,…

- Moscova este pe cale sa se impuna in razboiul din Ucraina, a avertizat luni, 12 februarie, seful serviciului militar de informatii norvegian, invocand rezerva mai mare de efective a armatei ruse, capacitatea complexului militar-industrial rus de a produce mari cantitati de arme si munitii și sprijinul…

- Scandalul starnit de absenta lui Lionel Messi de la un meci amical in Hong Kong s-a extins in China continentala, unii acuzandu-l ca incearca sa injoseasca Beijingul. Argentinianul si echipa sa, Inter Miami, au starnit furia fanilor atunci cand Messi a ramas pe banca in timpul meciului impotriva unei…

- Inalți responsabili militari chinezi au transmis omologilor lor americani ca China nu va face ”niciodata” nici cel mai mic compromis legat de Taiwan și cere SUA ”sa opreasca inarmarea” insulei, a anunțat, miercuri Beijingul, transmite AFP. Insula Taiwan , pe care China intenționeaza sa o recupereze,…