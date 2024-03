Noile planuri ale Chinei pentru a detrona supremația tehnologică americană China s-a angajat sa valorifice resursele intregii națiuni pentru a accelera progresele științifice interne, reafirmand prioritatea centrala de a deveni autonoma in domenii precum inteligența artificiala și fabricarea de cipuri. Beijingul a insistat asupra unui obiectiv de lunga durata de a rupe controlul Statelor Unite asupra unor domenii cheie, potrivit rapoartelor guvernamentale de activitate prezentate […] The post Noile planuri ale Chinei pentru a detrona supremația tehnologica americana first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

