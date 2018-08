Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu despre tomatele romanesti, realizat de un colectiv de la Statiunea de Cercetare și Dezvoltare Legumicola Buzau, a primit Premiul pentru tinerii cercetatori, la Congresul International de Horticultura, care a avut loc la Istanbul, in perioada 12-16 august, potrivit agerpres.ro. Studiul este…

- Peste putin timp, legumele din piete vor avea forme si arome dintre cele mai neobisnuite. Dovleacul-sarpe si-a facut deja aparitia pe tarabe, ce-i drept razlet, din seminte create la Statiunea de Cercetare Legumicola din Buzau, unitate cu traditie in realizarea unor hibrizi de legume, prin amestecul…

- Prelegere "Cei mai iubiti scriitori romani tradusi in limba turca" Pentru marcarea Zilei Limbii Romane la Istanbul, Institutul Cultural Roman "Dimitrie Cantemir" aduce in prim plan o seara de literatura sub genericul "Cei mai iubiti scriitori romani tradusi in limba turca". Evenimentul va avea loc…

- Un tren a deraiat duminica in nord-vestul Turciei, inregistrandu-se multi morti si raniti, a relatat agentia de presa Demiroren, citata de Reuters. Potrivit agentiei de presa Anadolu, cinci vagoane au iesit de pe sina intr-o regiune in apropiere de granita cu Grecia. Trenul transporta peste…

- Compania aeriana Turkish Airlines este membru Star Alliance, prima și cea mai mare alianța de companii aeriene din lume, înca din anul 2008. Desemnata de șase ori la rând ”Cea mai buna companie aeriana din Europa”, Turkish Airlines opereaza zboruri catre nu mai putin…