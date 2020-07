Stiri pe aceeasi tema

- Absenta unei conduceri globale si a unitatii in lupta impotriva noului coronavirus reprezinta o amenintare mai mare decat epidemia in sine, a declarat luni directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, adaugand ca politizarea pandemiei a dus la o agravare a acesteia,…

- Directoarea departamentului de sanatate publica din cadrul Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Maria Neira, a considerat „fezabil" un vaccin impotriva COVID-19 pentru inceputul anului 2021 si a cerut ca acesta sa fie fabricat si distribuit „in mod echitabil". „Data (de omologare a vaccinului, n.r.) va…

- Studiile arata ca persoanele infectate cu coronavirus sunt cel mai contagioase tocmai in momentul in care incep sa se simta rau, au anuntat, marti, specialistii Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS).

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat miercuri reluarea studiilor clinice asupra hidroxiclorochinei, la noua zile dupa ce le-a suspendat in urma publicarii unui studiu in prestigioasa revista medicala The Lancet, relateaza AFP si Reuters, știrea fiind preluata de Agerpres. Dupa analiza “datelor…

- Pulverizarea soluțiilor dezinfectante pe strazi și aer este criticata de Oragnizația Mondiala a Sanatații, care a reacționat sambata fața de asemenea practici, prezente chiar și din unele localitați ale Romaniei. Specialiștii de la OMS au adus o serie de argumente impotriva dezinfectarii spațiilor exterioare,…

- Pulverizarea de solutii dezinfectante pe strazi, asa cum se procedeaza in unele tari, nu permite eliminarea noului coronavirus si poate crea un risc sanitar, a avertizat sambata Organizatia Mondiala a Sanatatii, transmit dpa si AFP, citeaza agerpres.ro.

- Cei 193 de membri ai Adunarii Generale a ONU au adoptat luni prin consens o rezolutie reclamand un acces echitabil la viitoarele vaccinuri impotriva COVID-19 si subliniind rolul conducator determinant al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, pus sub semnul intrebarii de Statele Unite,

- Val de critici dupa decizia Statelor Unite de a nu mai da bani la bugetul Organizației Mondiale a Sanatații. Americanii spun ca OMS a gestionat prost criza COVID-19 și a ascuns adevarul despre coronavirus, pentru a menaja regimul comunist de la Beijing.