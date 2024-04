Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de ingineri, specialiști in business și medici radioterapeuți din Cluj a dezvoltat un program performant care iși propune sa faca tratamentul cancerului mai rapid și mai accesibil, informeaza TVR. Programul, bazat pe inteligența artificiala, reduce timpul pentru imagistica medicala de la patru…

- Un grup de cercetatori portughezi a facut o descoperire uimitoare: un embrion de șoarece cu șase picioare, rezultat intamplator al unui experiment genetic. Cele doua membre suplimentare au crescut in locul organelor genitale, demonstrand rolul crucial al unei singure gene in dezvoltare.

- Un nou tratament contra obezitații, lansat de Novo Nordisk, companie farmaceutica daneza, a dovedit rezultate ”impresionante” pe doua planuri diferite: in lupta contra obezitații, dar și in privința caștigurilor societații producatoare. Compania daneza producatoare, care anunța noul tratament de slabit,…

- O terapie noua, conceputa de Johnson & Johnson, combinata cu alte chimioterapii, pentru tratamentul de prima linie al unui tip de cancer pulmonar a fost aprobata in SUA, transmite Reuters. Food and Drug Administration (FDA), autoritatea de reglementare in domeniul sanatații din Statele Unite, a aprobat…

- Aspirina ar putea juca un rol major in tratamentul contra cancerului, susțin cercetatorii de la Universitatea Cardiff, in urma unei ample analize. Se știe ca aspirina este un medicament antiinflamator foarte folosit. Meta-analiza – publicata in British Journal of Cancer – se bazeaza pe 118 studii,…

- Fostul mare tenismen Ion Țiriac pare destul de rezervat cu privire la un verdict favorabil pentru Simona Halep la TAS. Miliardarul considera ca Simona a facut o mare greșeala de la care i se și trage suspendarea de patru ani pentru dopaj. In perioada 7-9 februarie, fostul lider mondial se afla la Lausanne pentru…

- Oamenii de stiinta au finalizat catalogarea microorganismelor care traiesc in cel mai mare habitat al planetei, oceanele. Studiul, condus de italianca Elisa Laiolo de la Universitatea de Stiinta si Tehnologie King Abdullah din Arabia Saudita, se numeste Kmap si a fost publicat in jurnalul stiintific…