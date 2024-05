Stellantis îi aduce pe chinezii de la Leapmotor în Europa: primele modele ajung și în România Stellantis a ințeles importanța producatorilor de automobile din China, tocmai de aceea a cumparat, anul trecut, 21% din marca asiatica pentru o suma de 1.5 miliarde de euro. Acum, Stellantis aduce Leapmotor in Europa. Pana in 2028, portofoliul va include 6 modele cu zero emisii și prețuri accesibile. Primele doua dintre ele au fost deja anunțate. Este vorba despre T03, o electrica de oraș cu 101 CP și 265 kilometri autonomie, și despre C10, un SUV cu... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

