Chinezii au găsit ac de cojocul sancțiunilor europene Devenita recent cea de-a 15-a marca a Stellantis, Leapmotor a inceput sa-și produca mașinile in Europa. Și alți producatori chinezi și-au dat seama ca aceasta este cea mai buna modalitate de a ocoli sancțiunile. Legatura dintre constructorul auto chinez Leapmotor și grupul Stellantis s-a inchegat rapid. Octombrie 2023: Stellantis devine acționar cu 21% la Leapmotor, […] The post Chinezii au gasit ac de cojocul sancțiunilor europene first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

