Stiri pe aceeasi tema

- Chinezii de la Leapmotor au inceput producția lui T03, un model electric de oraș care va fi disponibil pe Batranul Continent spre finalul acestui an. Producția noului model a inceput la uzina Stellantis de la Tychy, din Polonia. Noul Leapmotor T03 primește un propulsor electric de 101 cai putere și…

- Un numar de 50 de expozanți, peste 100 de artiști din China, Germania, Polonia, Republica Moldova, Romania, Ucraina și Ungaria, vor expune lucrarile lor, la Romexpo, intre 29 mai și 2 iunie, la cea de-a doua ediție a celui mai mare targ de arta contemporana din Romania. Sub genericul „Descopera arta…

- Stellantis a ințeles importanța producatorilor de automobile din China, tocmai de aceea a cumparat, anul trecut, 21% din marca asiatica pentru o suma de 1.5 miliarde de euro. Acum, Stellantis aduce Leapmotor in Europa. Pana in 2028, portofoliul va include 6 modele cu zero emisii și prețuri accesibile.…

- Incepand de sambata, Romania furnizeaza curent Ucrainei. Kievul a solicitat ajutor, in urma avariilor provocate in sistemul energetic de bombardamentele Rusiei. La cererea Ucrainei, Romania, alaturi de Polonia si Slovacia, furnizeaza duminica energie electrica in regim de urgenta. Furnizarea a inceput…

- Benzinariile din Romania ale rușilor de la Lukoil genereaza dureri de cap clienților. Unii se vaita de calitatea benzinei, alții ca au fost furați la pompa sau ca au probleme cu mașina dupa ce au alimentat. Rușii de la Lukoil au o rețea de peste 300 de stații de distribuție carburanți in toata Romania.…

- Industria auto va trebui sa reduca greutatea bateriilor vehiculelor electrice cu 50% in urmatorii 10 ani pentru a face electrificarea semnificativa din punct de vedere ecologic, a declarat miercuri directorul general al grupului Stellantis, transmite Reuters, informeaza News.ro.

- Chinezii de la Leapmotor vor construi vehicule electrice cu preturi accesibile la uzina Tychy din Polonia a partenerului Stellantis, iar modelul, o citadina, este concurent direct al Daciei Spring. Productia masinii electrice mici T03 a Leapmotor ar putea incepe inainte de sfarsitul lunii iunie, utilizand…

- In curand, va exista pe piața din Europa un nou model electric accesibil venit din China. Mai exact, este vorba despre Leapmotor T03, un model de oraș care urmeaza sa fie produs in Polonia, la uzina Stellantis din orașul Tychy. Aici sunt produse modele mai cunoscute, precum Fiat 500, Fiat 600 și Jeep…