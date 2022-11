Stiri pe aceeasi tema

- Stellantis, compania-mama a Chrysler, a cerut proprietarilor a 276.000 de vehicule mai vechi din SUA sa inceteze imediat conducerea lor, dupa ce in ultimele sapte luni au fost raportate trei decese cauzate de defecte ale airbagurilor Takata, transmite Reuters. Avertismentul "Nu conduceti" este pentru…

- Desi actiunile Porsche scazusera luni sub pretul lor de listare, la 81 de euro, in concordanta cu o scadere mai larga a pietelor, acestea au urcat joi la 93 de euro (pe unitate, oferind marcii de masini sport o evaluare de piata de 85 de miliarde de euro. Ulterior, actiunile Porsche au scazut la 91,04…

- Tesla rechema peste un milion de mașini din cauza unei probleme cu geamurile sale automate, potrivit Administrației Naționale pentru Siguranța Traficului pe Autostrazi (NHTSA).Producatorul auto va actualiza soft-ul de inchidere a geamurilor laterale la aproape 1,1 milioane de vehicule din Statele Unite,…

- Tesla recheama peste un milion de mașini. Ar fi vorba de unele probleme la geamuri. E vorba despre aproape 1,1 milion de autovehicule din Statele Unite, potrivit Reuters. Se va face o actualizare a softului Producatorul auto a anunțat NHTSA (Administrația Naționala pentru Siguranța Traficului pe Autostrazi)…

- “Voi fi acolo. Sunt un tip caruia ii plac masinile, asa cum ati observat,” a spus Biden la un eveniment. Departamentul pentru Comert a alocat vineri 52,2 milioane de dolari unui program regional de la Detroit numit ”Epicentrul Global al Mobilitatii”, pentru a ajuta sectorul auto din Michigan sa treaca…

- Multe companii japoneze mari au construit centre extinse de productie in China, dar producatia acestora a scazut in ultima perioada din cauza restrictiilor legate de Covid-19. Exista, de asemenea, ingrijorari din ce in ce mai profunde cu privire la impactul tensiunilor dintre Statele Unite si China…

- Administratia Nationala pentru Siguranta Traficului pe Autostrazi (NHTSA) deschide o investigatie privind rechemarea a 1,7 milioane de masini Ford din SUA, modele din 2013-2018, Fusion si Lincoln MKZ, dupa ce a primit 50 de plangeri potrivit carora au aparut defectiuni ale furtunului de frana pe fata.…

- In plangerile depuse la Oficiul Audierilor Administrative de stat, Departamentul Autovehiculelor (DMV) din California a declarat ca Tesla a indus in eroare potentialii clienti cu reclame care exagereaza cat de bine functioneaza sistemele sale avansate de asistenta pentru sofer (ADAS). Tesla ”a facut…