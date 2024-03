Stiri pe aceeasi tema

- Rechemarea acopera camionetele fabricate din 2020 pana in 2024, cu hayon cu deblocare electrica, deoarece apa se poate scurge in comutatorul exterior al haionului si poate provoca un scurtcircuit in timp ce sunt parcate. GM a spus ca are cunostinta de un incident raportat, cu o ranire usoara, si trei…

- Autoritatea de reglementare a medicamentelor din Europa a recomandat vineri acordarea autorizatii de introducere pe piata pentru un nou medicament al Biogen pentru boala neurodegenerativa scleroza laterala amiotrofica (SLA), care este progresiva si mortala, transmite Reuters. Medicamentul, Qalsody,…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 1,62 dolari, sau cu 1,9%, la 82,05 dolari pe baril,, iar contractele futures pentru titeiul West Texas Intermediate, de referinta in SUA, au scazut cu 1,67 dolari, sau cu 2,1%, pana la 76,94 dolari pe baril. Ambele valori de referinta au inregistrat…

- Senzorul de greutate al scaunului pasagerului din fata se poate crapa si poate scurtcircuita, nereusind sa suprime airbagul conform intentiei, a anuntat marti Administratia Nationala pentru Siguranta Traficului pe Autostrazi (NHTSA). Dealerii vor inlocui senzorii de greutate ai scaunului. Rechemarea…

- In septembrie, Luca de Meo, directul general atat al Grupului Renault, cat si al Ampere, a declarat ca IPO-ul ar putea ajunge la o valoare de pana la 10 miliarde de euro. Aceasta decizie vine in contextul in care cererea de vehicule electrice in Europa scade, iar producatorii auto din regiune se confrunta…

- Rechemarea include 1,89 milioane de SUV-uri in Statele Unite si acopera vehiculele modelului 2011 pana in 2019, deoarece ornamentele s-ar putea detasa, a declarat miercuri Administratia Nationala pentru Siguranta Traficului pe Autostrazi (NHTSA). Ford a spus ca nu cunoaste niciun raport de accidente…

- Pe piața din Statele Unite au fost vandute, in 2023, un numar record de mașini electrice. Mai exact, anul trecut au fost comercializate nu mai puțin de 1.2 milioane de astfel de mașini, potrivit datelor furnizate de Cox Automotive. Odata cu aceasta performanța, mașinile electrice dețin acum o cota de…

- In 2023, Avtovaz, cel mai mare producator de automobile rus, estizeaza ca productia va atinge 374.000 de masini Lada. Cifra este in concordanta cu o prognoza revizuita in scadere in noiembrie. Statele Unite au impus in septembrie noi sanctiuni care vizeaza baza industriala a Rusiei, sectorul maritim…