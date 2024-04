Tesla recheamă 3.878 de vehicule Cybertruck, pentru a repara pedala de acceleraţie care s-ar putea desprinde Blocarea pedalei de acceleratie ar putea determina vehiculul sa accelereze neintentionat, crescand riscul unui accident, a declarat autoritatea de reglementare a sigurantei auto intr-o notificare. Tesla a inceput livrarile camionului sau electric Cybertruck la sfarsitul anului trecut, dupa o intarziere de doi ani din cauza problemelor de productie si a constrangerilor de aprovizionare cu baterii. Actiunile companiei au scazut vineri cu aproape 3% continuand seria de pierderi consemnata oe parcursul a cinci sesiuni, in care actiunile au pierdut aproximativ 14%. Tesla va inlocui sau repara gratuit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

