- Numarul jucatorilor de pe Bega la echipa nationala a ajuns la opt inaintea infruntarii cu lusitanii din Rugby Europe Championship 2024. Marius Simionescu și Daniel Plai sunt convocații de ultim moment pentru Romania – Portugalia, programat peste trei zile pe arena „Arcul de Triumf”. Ceilalti jucatori…

- Nationala de rugby a Romaniei s-a impus, cu scorul de 33-18 (14-6), in fata reprezentativei Belgiei, intr-o partida disputata, sambata, 10 februarie, pe stadionul „Arcul de Triumf” din Bucuresti, contand pentru Grupa B a Rugby Europe Championship 2024. „Stejarii” au bifat astfel cea de-a doua victorie…

- Naționala de rugby a Romaniei a invins Polonia, in deplasare, scor 20-8, la debutul in grupa A a Rugby Europe Championship. Romania face parte din grupa B a noii ediții de Rugby Europe Championship. Adversare sunt reprezentativele din Polonia, Belgia și Portugalia. „Stejarii” au debutat impotriva celei…

- Nationala feminina de fotbal a Romaniei a fost invinsa de echipa Croatiei, scor 0-1, marti seara, pe Stadionul ”Arcul de Triumf” din Capitala, in ultimul joc din Grupa a 2-a a Ligii B din Liga Natiunilor. Romania, retrogradata in al treilea esalon valoric (Liga C), aceeași in care se afla și selecționata…

